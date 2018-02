Nieuwe feestzaal @Cabasse opent de deuren 02 februari 2018

02u38 0 Retie Onder de kerktoren van Retie is gisteravond @Cabasse plechtig geopend. Dat is de nieuwe naam van 't Lindenhof, waar volkszanger Juul Kabas vroeger café hield. De zaak werd gerenoveerd, met respect voor het verleden, en heropent als feestzaal.

Taverne 't Lindenhof, in het centrum van Retie, stond al een tijdje leeg. Peter Claessen van cateringbedrijf Cookings besloot om de zaak te renoveren en er een feestzaal van te maken: @Cabasse. Met respect voor het verleden. "Zo hebben we de gekende houten gewelven en balustrades bewust behouden. Alles is rustiek maar toch modern. Met veel natuurlijke kleuren." Boven is er een loungegedeelte en werd er een cocktailbar geplaatst, vanwaar je een prachtig zicht hebt op het stuk beneden. Daar werden de toiletten, de keuken en de zaal zelf gerenoveerd. "Zo nam de toog vroeger heel wat ruimte in, die hebben we bewust naar achteren geplaatst."





Verwijzing naar bril

Ook een stukje muur trekt de aandacht. Daarop is Juul Kabas twee keer te zien, met de hand getekend, met een tekstje erbij. "Een korte biografie", legt Peter uit. "Hij verdient het om in ere te worden gehouden." Ook de naam '@Cabasse' verwijst uiteraard naar de bekende volkszanger. "In de volksmond gingen we vroeger 'bij Kabas' iets drinken, dat hebben we een beetje gepimpt tot '@Cabasse'." Er werd ook een logo ontwikkeld, waarbij er aan de eerste 'a' een extra krulletje zit, verwijzend naar zijn typische bril. De zaak is dus geen taverne meer, maar wel een feestzaal. Wel zullen er maandelijks enkele evenementen, zoals een brunch en 'beats & bites' georganiseerd worden voor het grote publiek.





"Modern en toch volks"

De vernieuwde zaak krijgt alvast de goedkeuring van Juul Kabas zelf. "Buitengewoon prachtig", zegt Juul terwijl hij er rondkijkt. "Modern en toch is het volkse behouden. Dat is ook heel belangrijk. Iets dat volks is, krijg je nooit kapot. Nee, het ziet er echt geweldig uit. De tekeningen en het tekstje zijn ook magnifiek." Peter stapte zelf naar Juul om zijn toestemming voor de nieuwe naam '@Cabasse' te vragen. "Ik vind het een eer", zegt Juul. "Peter is een fijne mens en zelf ook van Retie, dat vind ik heel belangrijk. Retie ligt bij mij in de bovenste schuif. Ze hebben er iets prachtig van gemaakt. Wij hebben hier vijftien jaar heel goed gedraaid, ik hoop dat zij het minstens even goed mogen doen." In @Cabasse kunnen er feesten voor maximaal 150 personen plaatsvinden. Boeken kan via cateringbedrijf Cookings of via de website www.at-cabasse.be. (BHR)