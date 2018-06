Nieuw: speelterrein voor volwassenen THE FIELD IS EERSTE OEFENPLEK VAN PROVINCIE VOOR OBSTACLE RUNS JEF VAN NOOTEN

18 juni 2018

02u39 0 Retie In de Veldenstraat heeft The Field dit weekend officieel de deuren geopend. The Field is een van de eerste oefenterreinen in ons land voor zogenaamde 'obstacle runs'. "Belgen scoren reeds goed op internationale wedstrijden. Met dit oefenterrein kunnen we doorgroeien naar de wereldtop."

Obstacle Runs winnen steeds meer aan populariteit. Denk maar aan de Titan Run of de Spartacus Run. En eerder dit jaar nam Saartje Vandendriessche het voor haar tv-programma 'Op de man af' tijdens een obstacle run in Engeland (Rat Race Dirty Weekend) nog op tegen Maarten Vangramberen.





Maar liefhebbers van de obstakelwedstrijden konden maar op weinig plaatsen oefenen. Tot nu. Met 'The Field' is in de Veldenstraat in Retie het eerste 'obstacle run-terrein' in de provincie Antwerpen geopend. "Het is zelfs een van de weinige terreinen in België. Er zijn alleen een paar indoorlocaties", vertelt initiatiefnemer Yves Beckers.





Beckers raakte één jaar geleden gepassioneerd door obstacle running. Toen hij van het bestuur van OCR België (Obstacle Course Running) vernam dat ze een buitenlocatie zochten, staken ze de koppen bij elkaar. "Want ik had nog ruimte achteraan mijn terrein. Het resultaat is een oefenterrein van 1.200 vierkante meter", zegt Yves Beckers. "Het terrein is zowel voor de beginneling als voor de vergevorderde. Het is een heel technisch parcours waarbij je uitgedaagd wordt tot alle mogelijke hindernissen. Door een modderbad kruipen, is er bij ons niet bij. Bezoekers worden wel wat vuil, maar moeten nog op een deftige manier thuis geraken."





Het idee om het oefenterrein voor obstacle runs aan te leggen in Retie ontstond twee maanden geleden. Beckers wilde alles op een rustig tempo realiseren, maar alles kwam in een stroomversnelling na een telefoontje van de tv-zender Vier. "Drie weken geleden heeft Saartje Vandendriessche het in 'Gert Late Night' opgenomen tegen James Cook. Die opnames zijn bij ons op het terrein gebeurd. Na het telefoontje van Vier hebben we alles in allerijl gebouwd en het terrein afgerond."





Geïnteresseerden zijn bij The Field welkom voor vrije trainingen. Daarnaast organiseert Yves Beckers er ook georganiseerde trainingen en bootcamps, zowel voor kinderen als volwassenen. "Hoe zwaar het ook lijkt, kinderen hebben het er vaak niet zo moeilijk mee. We zijn nu een paar weken bezig, en ik train wekelijks een groepje van vijftien kinderen. Ik merk dat ze al een aantal hindernissen vrij vlot kunnen nemen. Je moet een beetje spieren hebben, maar het zit vooral in de techniek. Echte spierbundels hebben weinig tot geen voordeel."





The Field bevindt zich achter feestzaal 't Veldt. Meer informatie over het terrein op www.thefield.be.