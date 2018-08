N18 krijgt 's nachts nieuw wegdek 28 augustus 2018

02u45 0 Retie Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf maandag 3 september het wegdek van de Turnhoutsebaan en Provinciebaan in Retie. Om de hinder te beperken, wordt alleen 's avonds en 's nachts gewerkt.

Het wegdek van de N18 (Turnhoutsebaan en Provinciebaan) wordt over een afstand van 4 kilometer onder handen genomen. Dit tussen de rotonde aan de Veldenstraat/Pijlstraat en het op- en afrittencomplex Oud-Turnhout (nr. 25) van de E34", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.





De werken op de N18 worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maandag 3 september en zullen in totaal ongeveer drie weken in beslag nemen.





Rijcomfort

"Het oude wegdek wordt eerst afgefreesd en krijgt daarna een nieuwe laag asfalt. Het nieuwe wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren."





Tijdens de eerste week wordt het grootste gedeelte aangepakt (fase 1), vanaf de rotonde in Retie tot het kruispunt met de Hofstraat in Schoonbroek. Daarna wordt het volgende stuk tot over de autosnelwegbrug vernieuwd (fase 2).





Overdag zal de hinder relatief beperkt blijven tijdens de werken. "Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden wordt er uitsluitend 's avonds en 's nachts gewerkt, van 20 uur tot 6 uur. Dan volgt het verkeer in beide richtingen een omleiding via de Europalaan (N118) en de E34. Overdag blijft er steeds verkeer mogelijk in beide richtingen. Het verkeer rijdt dan soms wel over een gefreesd wegdek", aldus nog Jef Schoenmaekers.





Weergevoelig

Asfalteringswerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden (JVN)