Mountainbike uit tuinhuis gestolen JVN

21 februari 2019

16u33 0

Bewoners van een huis aan de Lage Weg in Retie ontdekten woensdag een inbraak in de tuinberging. De daders gingen aan de haal met een mountainbike. De diefstal vond plaats tussen 16 en 20 februari, het precieze tijdstip is niet gekend.