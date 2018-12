Motorfietser gewond na botsing met auto JVN

07 december 2018

In de Peperstraat in Retie zijn vrijdagnamiddag rond 13.25 uur een auto en een motorfiets op elkaar gebotst. De motorfietser, de 44-jarige M.M. uit Turnhout, is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.