Moordpoging op vriendin kost man 12 jaar cel 02u36 0 Ton Wiggenraad Roberto M. Retie De 51-jarige Roberto M. uit Turnhout vliegt 12 jaar achter de tralies. Volgens de rechter is het bewezen dat hij zijn ex-vriendin Cherryl N. (39) wilde doden. Hij deed dat ook met voorbedachtheid. "Hij vatte het plan op toen hij uit haar zoekgeschiedenis op internet afleidde dat ze wilde emigreren met hun zoontje", oordeelt de rechtbank.

De rechter in Turnhout gelooft niks van het verhaal dat Roberto M. sinds 28 november 2016 opdist. Hij trok die dag gewapend met drie messen en liters ammoniak, spiritus en petroleum naar de woning van zijn ex-vriendin aan de Oude Arendonksebaan in Retie. "Om voor haar ogen zelfmoord te plegen. Maar toen ze dat wilde verhinderen, is er per ongeluk gewond geraakt", houdt M. vol.





Frustratie en jaloezie

Toch zijn er voor de rechtbank genoeg bewijzen dat Roberto M. zijn ex wilde doden. "De intentie tot doden blijkt onder meer uit de gebruikte wapens. Hij gebruikte twee keukenmessen èn een mes dat langs twee kanten snijdt. Het lemmet van één mes werd gebogen door de kracht waarmee hij gestoken heeft. Hij probeerde haar voorafgaand ook te wurgen met haar sjaal. Haar zoon hoorde zijn moeder zeggen: 'Rob, hou op. Je maakt me dood en ik wil niet dat mijn kinderen naar een pleeggezin gaan."





Ook de voorbedachtheid staat vast volgens de rechters. De rechtbank hield bij de strafmaat onder meer rekening met het verhoogd recidivegevaar bij M. "Hij ging uitermate woest tekeer, en heeft gehandeld uit frustratie en jaloezie", besluit de rechter. (JVN)