Mniño op muzikale picknick 20 juli 2018

02u45 0

De band Mniño zorgt op zondag 22 juli voor de livemuziek tijdens de zomerse picknick in de tuin van de pastorie in de Passtraat in Retie. Je bent welkom vanaf 11 uur, de muziek start om 12 uur. Wie langskomt, vergeet best niet om zijn eigen picknickdekentje mee te brengen.





Je mag je eigen eten meebrengen of kan een picknickpakket bestellen via het e-mailadres onthaal@retie.be. Volwassenen betalen daarvoor 12,5 euro, kinderen 7,5 euro. Bestellen kan nog tot en met vrijdag, tot 11.30 uur. Drank is niet inbegrepen. De toegang is gratis. (BHR)