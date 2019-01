Man verkoopt aangeslagen Chevrolet: hij riskeert 4 maanden cel Jef Van Nooten

18 januari 2019

12u01

De Portugees Ribeiro D. (37) uit Retie riskeert een gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete. Hij liet een auto verdwijnen hoewel er beslag op was gelegd door een gerechtsdeurwaarder. “In mei 2018 legde de gerechtsdeurwaarder beslag op de Chevrolet van de beklaagde”, verduidelijkt het openbaar ministerie in Turnhout. “In september kon het voertuig niet meer aangetroffen worden.” De auto bleek verkocht. D. was zijn handen in onschuld. De man beweert dat hij niet wist dat er beslag was gelegd op de auto. “Maar hij heeft het exploot van de deurwaarder wel degelijk ontvangen, want hij heeft het nadien aan zijn schuldbemiddelaar bezorgd”, vervolgt de aanklager. Vonnis op 15 februari.