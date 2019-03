Man bedreigt OCMW-personeel met twee bijlen en mes Jef Van Nooten

27 maart 2019

12u06 0 Retie De OCMW-medewerkers in Retie beleefden dinsdag de schrik van hun leven. In de loop van de voormiddag stonden ze plots oog in oog met een gewapende man. De dader gedroeg zich agressief en zwaaide met twee bijlen en een mes. “Het was even spannend, maar het personeel heeft koelbloedig gereageerd”, klinkt het bij de politie. De man is aangehouden.

Dinsdag was als een gewone werkdag begonnen in het Sociaal Huis in de Kerkhofstraat in Retie. Maar daar kwam al snel verandering in. Rond 10.30 uur wandelde een 49-jarige man van Poolse origine het OCMW-gebouw binnen. Meteen nadat hij de inkomhal had betreden, werd duidelijk dat de man niet zomaar met een hulpvraag binnen was gestapt. “Hij had twee bijlen en een mes bij zich”, vertelt Ward Van Hees, woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Hij was vooral verbaal agressief en kwam heel bedreigend over naar het OCMW-personeel.”

Verscheidene OCMW-medewerkers waren getuigen van de gewapende bedreigingen. Eén van hen had de reflex om meteen de politie te verwittigen. Die stuurde alle beschikbare politieagenten van de zone ter plaatse om de man te overmeesteren. “Bij zo’n meldingen nemen we geen enkel risico en zetten we alle beschikbare ploegen in. Ook de wijkagent ging meteen ter plaatse”, vervolgt politiewoordvoerder Van Hees. “Uiteindelijk is de arrestatie op de best mogelijke manier verlopen. Bij het zien van onze mensen heeft de man onmiddellijk al zijn wapens neergelegd. Hij heeft zich heel gewillig laten arresteren. Ook in de verdere afhandeling – op het politiekantoor en bij de onderzoeksrechter - heeft hij geen amok gemaakt. Het is even spannend geweest. Het OCMW-personeel was aangeslagen, maar al bij al hebben ze vrij koelbloedig gereageerd.”

Wat de precieze aanleiding was voor de gewapende bedreigingen is nog niet duidelijk. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden en een psychiater aangesteld om de man aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen. “De man heeft een verklaring afgelegd tegenover de politie. Het enige dat we daarover kunnen communiceren is dat hij geen slechte bedoelingen had”, klinkt het nog bij politiezone Kempen Noord-Oost. “We hebben aanwijzingen dat hij niet echt een aanslag wilde plegen of iemand verwonden.”

De feiten kaderden wellicht eerder in een depressie door langdurige werkloosheid of een psychische stoornis. “We beschouwen het als een hulpkreet van de man om geholpen te worden. Hij richtte zijn agressie en bedreigingen niet tegen een specifiek persoon, eerder tegen het OCMW als instelling. Wellicht koos hij het OCMW uit omdat het iets herkenbaar was voor hem, en omdat hij wist dat hij daar altijd terecht kon.”

Bij het OCMW in Retie wenste woensdag niemand te reageren.