Man bedreigt OCMW-bediende met bijlen en mes Jef Van Nooten

27 maart 2019

12u06 0 Retie Een loketbediende van het OCMW in Retie werd dinsdag bedreigd door een gewapende man. De dader kon worden opgepakt en is aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het incident deed zich dinsdagvoormiddag voor. Rond 10.30 uur stapte een man het OCMW-gebouw in Retie binnen. “Hij had twee bijlen en een mes bij zich”, verduidelijkt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Hij was vooral verbaal agressief en kwam heel bedreigend over.”

OCMW-personeel slaagde er in de politie te verwittigen. Alle beschikbare politieagenten van de zone werden ter plaatse gestuurd. “Bij hun aankomst, liet de man onmiddellijk alles vallen. Hij kon worden gearresteerd.”

De man werd dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden. Hij zal in de gevangenis onderworpen worden aan een psychiatrisch onderzoek.