Lezing over Russische tsaren 05 februari 2018

02u38 0

Het Davidsfonds Retie organiseert morgen (dinsdag 6 februari) de lezing 'Rusland van de tsaren tot tsaar Poetin'. Daarbij wordt er in de geschiedenis van Rusland gedoken, vanaf de 15de eeuw. Onder meer Lenin, Stalin, Gotbatsjov, Yeltsin en uiteraard ook Poetin komen daarbij aan bod. De lezing start om 20 uur in Gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat in Retie. Spreker van dienst is Jef Abbeel, de toegang is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet. (BHR)