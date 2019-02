Leerlingen Schoonbroek denken mee na over toekomst van hun dorp Jef Van Nooten

27 februari 2019

De leerlingen van de lagere school in het Retiese gehucht Schoonbroek hebben woensdag spelenderwijze nagedacht over de toekomst van hun dorp. “Eén op de vier inwoners van Schoonbroek is minderjarig. Dat maakt van Schoonbroek een atypisch dorp in de provincie Antwerpen. Tegelijk stellen we vast dat de vergrijzing in het dorp snel toeneemt”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen. De provincie Antwerpen start samen met de gemeente Retie en de inwoners van Schoonbroek een participatietraject om de veerkracht van het dorp te versterken en samen de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Woensdagvoormiddag deden de leerlingen van de lagere school alvast hun best. Aan de hand van een aantal leuke spelletjes gaven zijn hun mening over het dorp en werd hun toekomstvisie in beeld gebracht. Het was meteen de officiële start van het participatietraject in Schoonbroek.