Leerlingen leren bedrijfsleven kennen 27 maart 2018

De leerlingen van het vijfde leerjaar van Vrije Basisschool Trapop in Retie hebben een project rond het bedrijfsleven afgerond. Via een spel leerden ze waar hun talenten liggen, ze gingen op bedrijfsbezoek bij de Retiese firma's B-Token, Orakel en Segers Interieur en interviewden de zaakvoerders. Op school werden er eigen bedrijfjes opgericht. De leerlingen werkten in groepjes om de verschillende afdelingen binnen een bedrijf te leren kennen. Zo was er een groepje dat voor de financiën zorgde, een groepje dat een infoavond organiseerde en ook groepjes die polsbandjes, fietsvlaggetjes en boekenkasten ontwierpen. Een leerrijke ervaring voor alle leerlingen.





(BHR)