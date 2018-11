Kinderen zingen ‘Sinte-Mette’ BHR

11 november 2018

13u12

In Retie wordt op 11 november niet enkel Wapenstilstand gevierd, maar wordt ook patroonheilige Sint-Maarten geëerd. Deze voormiddag gingen weer heel wat kinderen in groep door de straten van de gemeente terwijl ze het Sint-Maartenlied zongen, in de volksmond beter bekend als ‘Sinte-Mette’. Daarbij kregen ze snoep en hier en daar wat centen van de buurtbewoners. Vanavond worden traditioneel de Sint-Maartenvuren aanstoken, die werden de voorbije weken door de inwoners van Retie opgebouwd door stookhout samen te brengen. Rond de vuren verzamelen jong en oud vanavond met een warme chocomelk, een jenever, een pintje of een vers gebakken pannenkoek. Sint-Maarten bezoekt dan de verschillende vuren ook zelf om krentenkoeken uit te delen. De vuren worden bij valavond, omstreeks 18 uur aangestoken.