Juul Kabas schenkt partituur ‘Van Retie zen ik’ aan gemeentebestuur

Bert Huysmans

23 januari 2019

17u24 0 Retie Volkszanger Juul Kabas heeft een partituur van zijn liedje ‘Van Retie zen ik’ geschonken aan het gemeentebestuur. De partituur kreeg een mooi plaatsje in het kabinet van burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie). Dit jaar viert Juul Kabas een dubbel jubileum: hij wordt 75 jaar oud en staat 50 jaar op de planken.

“Van Retie zen ik, da meugde weten…” Geen Retienaar die het liedje van volkszanger en Retienaar Juul Kabas niet kan meezingen. Doorheen de jaren werd het bij jong en oud steeds meer het officieuze volkslied van de gemeente. Reden te meer voor Juul Kabas, zijn echte naam is Julien Deckx, om een partituur van het liedje aan het Retiese gemeentebestuur te schenken. De partituur werd in ontvangst genomen door een trotse burgemeester Patrick Geuens. De liedjestekst krijgt voortaan een mooi plaatsje, in het kabinet van de burgemeester net boven de piano die in het verleden al door de volkszanger aan de gemeente werd geschonken.

Start feestjaar

De overhandiging van de partituur geldt als de start van het feestjaar dat in Retie rond Juul Kabas wordt opgebouwd. De zanger viert in 2019 namelijk zijn 75ste verjaardag én staat 50 jaar op de planken. Een dubbele reden dus om te vieren. Welke festiviteiten er allemaal op het programma staan, dat wordt binnenkort bekend gemaakt.

Juul Kabas is naast ‘Van Retie zen ik’ ook onder meer bekend van zijn hits ‘Ze noemen mij de Juul Kabas’ en ‘Het zijn zotten die werken’, twee liedjes waarmee hij in heel Vlaanderen scoorde. Samen met zijn broer Marc en zijn nicht Barbara Deckx kreeg hij een plaatsje in de eregalerij van radiozender Radio 2. Juul omschrijft Retie steevast als het mooiste dorp dat er is. Vorig jaar werd al in zijn thuisgemeente al een kledinglijn ‘Van Re-ie zennik’ gelanceerd. En ook feestzaal @Cabasse, op de markt van Retie waar Juul vroeger zelf nog café hield, kreeg zijn naam als eerbetoon aan de Retiese charmezanger.