Juul Kabas lanceert kledinglijn 'Van Re-ie zennik' BERT HUYSMANS

04 juni 2018

02u37 0 Retie 'Van Re-ie zennik, da meugde wete', Juul Kabas zong het al duizenden keren tijdens zijn optredens en vanaf nu kunnen de Retienaren ook met een T-shirt of trui met dat opschrift laten weten hoe fier ze zijn op hun gemeente. Een initiatief waar de volkszanger graag zijn schouders mee onder zet.

'Van Retie zen ik', het liedje van volkszanger Juul Kabas, groeide in Retie doorheen de jaren uit tot een soort van eigen volkslied. Geen echte Retienaar die het liedje niet kan meezingen. Zo ook Gert Daemen, initiatiefnemer van de nieuwe kledinglijn.





"Ik was al langer op zoek naar een leuk T-shirt of een leuke trui die verwees naar Retie om aan te doen op vakantie of om mee naar festivals te gaan. Zeker als je dan al eens mensen met 'Gantoise' of 'Kempen' ziet rondlopen. Op vakantie kreeg ik het idee dat de slogan 'Van Re-ie zennik, da meugde wete' eigenlijk perfect zou zijn. Maar dat is natuurlijk een stuk uit een liedje van Juul Kabas. Dus wou ik hem er ook absoluut bij betrekken."





Juul reageerde enthousiast en zette er graag zijn schouders mee onder. "Toevallig was mijn dochter Bieke net bij mij toen ik de vraag kreeg. Zij zei meteen dat ze ook wel zo'n T-shirt wou. Kijk, het is een positief project dat over ons fijne dorpje gaat, dan ga ik dat uiteraard niet tegenhouden. En het liedje 'Van Retie zen ik' is daar perfect voor. Iedereen ken het hier. Ik herinner me een editie van Hutsepop waar zo'n 2.000 mensen het allemaal uit volle borst meezongen, ook heel veel jonge gasten", vertelt hij. "Deze nieuwe kledij is een project van Retienaren voor Retienaren. Het is mooi en professioneel gedaan. Het contrast tussen de zwarte stof en het witte opschrift werkt goed. Het is duidelijk leesbaar en niet te ingewikkeld. Laat ons hopen dat het nog wat extra ons dorpsgevoel kan versterken. Die typische mentaliteit hier in Retie, daar zijn we terecht heel trots op en dat moeten we ook blijven."





T-shirts, hoodies en sweaters

De collectie bestaat uit T-shirts, hoodies en sweaters, telkens in het zwart met witte opdruk, verkrijgbaar voor mannen en vrouwen. Je kan ze kopen via de Facebookpagina 'Van Re-ie zennik' of bij CreatiVy in de Hoefsmidstraat in Retie. Een T-shirt kost 24 euro, een sweater 30 euro en een hoodie 35 euro.





"Het zou natuurlijk heel fijn zijn als we binnenkort overal op festivals die shirts terugzien of als we op onze Facebookpagina foto's zien verschijnen van mensen met deze kledij aan op vakantie over de hele wereld", zegt Silvy Druyts, die voortaan instaat voor de verkoop.





Mogelijk volgen er in de toekomst nog extra zaken. "Slabbers voor baby's, tassen of een collectie voor kinderen. We hebben nog wel wat ideetjes. Maar laat ons nu eerst even afwachten en kijken of dit al een succes wordt."