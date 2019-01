Jongeren kopen samen oordoppen aan

BHR

22 januari 2019

10u57 0

De jongeren van de drie politieke partijen in Retie hebben beslist om samen een groepsaankoop voor op maat gemaakte oordoppen te doen. Bedoeling is dat elke Retiese burger daarop kan inschrijven. Wie interesse heeft kan langskomen op één van de twee opmeetmomenten: op vrijdag 15 februari in JK 2470 aan het Geenend, van 19 uur tot 21.30 uur of op zaterdag 23 februari van 16 uur tot 19 uur in Café Bikoro in de Hesstraat. Je betaalt dan 105 euro in plaats van 151 euro voor op maat gemaakte oordoppen.