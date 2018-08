Jeugdclub gaat kajakken 08 augustus 2018

De jongeren van JK2470 uit Retie organiseren op woensdag 22 augustus een tienerdag waarbij ze gaan kajakken op de Kleine Nete. Retiese jongeren tussen 12 en 15 jaar kunnen mee. Vooraf inschrijven is verplicht, dat kan via het e-mailadres jeugdklubretie@hotmail.com of via het telefoonnummer 0470/51.51.84. De activiteit kost 10 euro per deelnemer, dat geld breng je de dag zelf gewoon mee. Het vertrek is voorzien om 11 uur aan JK2470 aan het Geenend. Om 18 uur ben je terug daar. Deelnemers brengen best reservekledij en een lunchpakket mee. Inschrijven kan nog tot woensdag 15 augustus. (BHR)