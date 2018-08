Jeugdclub gaat buikschuiven 24 augustus 2018

De jongeren van JK2470 in Retie sluiten de zomervakantie af met een grote buikschuifnamiddag op woensdag 29 augustus. Daarbij staan er ook andere wateractiviteiten gepland en wordt er 's avonds afgesloten met een barbecue. Alle Retiese jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn welkom om deel te komen nemen. Inschrijven kan via het telefoonnummer 0470/51.51.84 of via de gemeentelijke website www.retie.be. Deelnemen kost 10 euro per persoon. Er wordt verzameld om 11 uur, aan de jeugdclub zelf, aan het Geenend in Retie. (BHR)