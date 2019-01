Jeroen Schuermans nieuwe voorzitter CD&V

BHR

22 januari 2019

17u35 0

De 24-jarige Jeroen Schuermans is de nieuwe voorzitter van CD&V in Retie. Hij volgt in die functie Eddy Van Gestel op, die de voorbije 10 jaar voorzitter was. Schuermans studeerde aan de Universiteit Antwerpen waar hij een Master in de Politieke Wetenschappen behaalde. Daarna specialiseerde hij zich in Internationaal en Europees Recht. In de gemeente Retie is hij wellicht vooral bekend als voetballer en jeugdtrainer van voetbalclub Retie SK.

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen haalde CD&V acht zetels binnen. Daarmee konden ze niet voorkomen dat grote concurrent Nieuw Retie een absolute meerderheid binnenhaalde. Met de nieuwe voorzitter kiest de lokale afdeling van CD&V naar eigen zeggen voor vernieuwing en engagement. Schuermans benadrukte tijdens de nieuwjaarsreceptie dat zijn partij nog dichter bij de inwoners van Retie moet komen te staan door goed naar hen te luisteren.