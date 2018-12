Inschrijven voor ‘Linde-Boom: Ren for Life’ BHR

07 december 2018

Wie op zaterdag 22 december mee in teamverband van Wachtebeke naar Retie wil lopen in het kader van de actie ‘Linde-Boom: Ren for Life’, kan zich nog tot en met maandag 10 december inschrijven.

Met de actie verzamelen de Retienaren geld om te schenken aan Kom op tegen Kanker, in het kader van De Warmste Week van radiozender Studio Brussel. De deelnemers starten ‘s ochtends in Provinciaal Domein Puyenbroeck, waar De Warmste Week op dat moment kampeert, en komen ‘s avonds aan in het centrum van Retie, aan de Lindeboom, zo’n 115 kilometer verderop. Daarna wacht er nog een fuif in Gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat.

Op woensdag 12 december vindt er een infoavond plaats over de actie, ook in Den Dries. De avond start daar om 20 uur.