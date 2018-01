Inbrekers in jeugdhuis 02u41 0

Dieven zijn binnen gedrongen bij jeugdhuis JK 2470 aan Geenend in Retie. Ze trapten de deur in en doorzochten de kasten. De inbrekers gingen aan de haal met geld en een pc. De inbraak werd donderdag in de vooravond vastgesteld. (JVN)