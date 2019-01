Inbraken bij jeugdbeweging en sportclub JVN

28 januari 2019

Dieven hebben tijdens het weekend ingebroken op twee plaatsen in Retie. De inbraken werden vermoedelijk zaterdagavond gepleegd. In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 0.30 uur een inbraak bij een jeugdbeweging op Hodonk vast gesteld. Onbekenden gingen er aan de haal met een beamer. Zondagochtend rond 11 uur werd ook een inbraak ontdekt bij een sportclub in de Zavelstraat. De daders beschadigden er enkele deuren om vervolgens snoepgoed buit te maken.