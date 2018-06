Inbraak in jeugdhuis 02 juni 2018

Dieven hebben ingebroken in het jeugdhuis aan Geenend. Een getuige had om 2 uur iets verdacht opgemerkt en verwittigde de politie. De agenten merkten al snel op dat de zijdeur was geforceerd. In het lokaal waren verschillende kasten doorzocht, maar het is niet duidelijk of er iets gestolen is. (VTT)