Huiskamerfestival zoekt podiumtalent BHR

20 november 2018

Het huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’ zoekt creatieve Retienaren die het zien zitten om hun talenten te tonen in de intieme sfeer van een huiskamer. Welk talent je hebt, dat maakt niet uit. Het mag bijvoorbeeld comedy, theater, muziek, woord, dans,… zijn. Het optreden zelf zal doorgaan tussen vrijdag 24 mei en zondag 2 juni 2019. Inschrijven kan nog tot en met zondag 16 december via de website www.retie.be/glurenbijdeburen. Midden februari zal je al eens kunnen kennismaken met het gezin in de woonkamer waarbij je mag optreden. Ook als je graag gastheer of -vrouw bent van zo’n optreden mag je je melden bij de dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis van Retie.