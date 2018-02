Hans Hannes speelt met Branddonk tegen toekomstige ploeg Witgoor 24 februari 2018

02u26 0

eerste provinciale

De derby tussen Branddonk en Witgoor is voor Hans Hannes de laatste match met zijn huidige club tegen zijn werkgever van volgend seizoen.





"Ik leef er met een rustig gevoel naartoe", zegt hij. "Mijn focus ligt nu bij Branddonk en de volgende campagne is een ander verhaal. Dat moet je opzij kunnen zetten. Ik pak deze wedstrijd aan als elke andere en wil uiteraard winnen. Witgoor zit niet in zijn beste periode en wij hebben de punten nodig. Onze tegenstander mag voor mijn part al zijn matchen nog winnen, behalve morgen. Wij hebben iets meer puntennood dan Witgoor. Het zal in elk geval anders moeten dan vorig weekend in Leest. We haalden er ons niveau niet, met de fatale afloop als gevolg. Het was een zure 2-1-nederlaag die zeker vermijdbaar was. Ons probleem is dat we te wisselvallig presteren. Nu hebben we niet veel bonus meer, ook al hebben we ons lot nog altijd in eigen handen. Voorwaarde is wel dat we dan winnen van de concurrenten onder ons. We kenden een goede periode, maar toen pakten we niet genoeg punten. Morgen kunnen we alleen tevreden zijn met een driepunter", besluit een vastberaden Hannes. (NRM)