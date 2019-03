Gratis frietje voor wie verkleed naar frituur Den Boog komt Jef Van Nooten

14u35 0 Retie Klanten van frituur Den Boog in Retie krijgen zondag 3 maart een gratis frietje. Voorwaarde is wel dat ze verkleed naar de frituur komen. “Tradities moet je in ere houden. Daarom vieren we terug carnaval in ons frituur”, zegt Inge Daems.

Inge Daems en Jan Daneels baatten jarenlang frituur Den Horst uit langs de Turnhoutsebaan in Retie. Na aan afwezigheid van drie jaar kwamen ze tot het besef dat ze het frituurwereldje niet kunnen missen. Enkele maanden geleden begonnen ze terug frietjes te bakken. Eerst in een frietwagen in de tuin, en sinds kort weer in hun vertrouwde frituur die is omgedoopt tot ‘Den Boog’. Zondag 3 maart zullen ze hun traditie van vroeger in ere herstellen. “Tradities moet je in ere houden. Daarom vieren wij terug Carnaval in ons frituurke”, zegt Inge Daems. “Iedere klant die verkleed binnenkomt hoeft zijn friet niet te betalen.” De frituuruitbaters zullen ook zelf verkleed achter de frietketels staan. “Van iedere verklede klant wordt een foto genomen en aan de hand van stemmen ronselen, wordt er nog een bon van 30 euro aan de best verklede klant geschonken.”

De carnavalsactie in frituur Den Boog loopt zondag van 15 uur tot 21 uur.