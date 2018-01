Gemeente zoekt seizoensarbeiders 02u43 0

De gemeentelijke groendienst van Retie is op zoek naar versterking. Zo is er plaats voor vier seizoensarbeiders om van 1 maart tot en met 31 oktober in de gemeente aan de slag te gaan. Meer informatie over de vacatures vind je op de gemeentelijke website www.retie.be. Solliciteren kan nog tot woensdag 17 januari. (BHR)