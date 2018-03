Gemeente zoekt jobstudenten en monitoren 05 maart 2018

02u27 0

Het gemeentebestuur van Retie is op zoek naar enthousiaste jongeren die tijdens de zomervakantie een job willen om wat bij te verdienen. Jobstudenten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden bij de gemeentelijke diensten onthaal en vrije tijd of ze kunnen als arbeider aan de slag bij bijvoorbeeld de groendienst of de technische dienst van de gemeente. Ook speelpleinwerking Kei-Tof is nog steeds op zoek naar enthousiaste monitoren. Solliciteren kan nog tot woensdag 14 maart via het sollicitatieformulier dat je kan afhalen aan het onthaal van het het gemeentehuis, je kan het formulier ook downloaden via de gemeentelijke website www.retie.be. (BHR)