Gemeente reikt cultuurprijzen uit 13 februari 2018

02u45 0

De gemeente Retie heeft zijn cultuurprijzen uitgereikt. De prijs Culturele Verdienste ging naar Eddy en Yves Schellekens en Joke Machielsen. Zij kregen de prijs voor hun verdienste met hun dorpscafé Foli-A en werden ook geprezen voor hun bijdrage aan culturele projecten als 'Foli-fête', 'Tente en Danse' en 'Retie Rockt'. De Sint-Sebastiaansgilde Retie mocht de Cultuurprijs 2017 in ontvangst nemen. De handboogschutters mochten voor het eerste en keizer kronen toen Luc Rotthier voor de derde keer op rij hun driejaarlijks koningsschieten won. De Sint-Sebastiaansgilde mocht ook hun 595ste verjaardag vieren en is daarmee de oudste vereniging in Retie.





(BHR)