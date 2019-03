Frituur Den Boog schenk gratis frietjes aan carnavalisten Kristof Baelus

03 maart 2019

16u15 0 Retie Jan en inge, de uitbaters van Frituur Den Boog trakteren iedere klant die verkleed is op een gratis frietje. Je maakt daarnaast ook kans op een waardebon van 30 euro.

Van 15 uur tot 21 uur was het zondagnamiddag carnaval bij frituur Den Boog in Retie. ‘Kom verkleed je binnen en je hoeft je frietje niet te betalen’, luidt het bij de uitbaters. Niet alleen voor de klanten is het carnaval, Jan, Inge en Milla zullen verkleed het eten klaarmaken.

Van iedere verklede klant zal een foto worden genomen, de best verklede klant ontvangt bovenop zijn gratis frietje nog een waardebon van 30 euro. De deelnemers moeten zelf hun stemmen gaan ronselen, de persoon met de meeste stemmen wint de cadeaubon.

Jan en Inge waren drie jaar afwezig uit het frituurwereldje, dat ze niet konden missen. In 2018 besloten ze terug aan de slag gegaan en stonden ze maar liefst drie maanden in koude in een frietwagen te bakken. Sinds kort zijn de verbouwingen aan hun pand afgelopen tot groot jolijt van de klanten, daarom organiseren de uitbaters deze speciale carnavalsactie.

“Het is een zeer ludieke actie, we zijn hier dan ook meteen op ingegaan”, zegt Heidi. “We zijn hier vaste klant, de uitbaters organiseerden regelmatig ludieke acties in het verleden. En niet te vergeten, ook de frieten zijn hier heel lekker.”