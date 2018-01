Drugsdealer verkoopt aan minderjarigen 02u44 0

Joachim A. moest gisteren voor de rechter verschijnen voor het bezit en verhandelen van drugs aan minderjarigen. Tijdens een huiszoeking bij Joachim trof de politie drugs aan zowel in de woning als in de wagen van de man. Hij werd aangehouden en bekende onmiddellijk dat hij cannabis, speed en cocaine verhandelt aan anderen om zijn eigen druggebruik te kunnen financieren. De man werd in het verleden al meermaals veroordeeld door de rechtbank en kreeg al enkele werkstraffen en gevangenisstraffen opgelegd. "De man wil zijn lesje maar niet leren en zorgt voor een herhaaldelijke overlast in de maatschappij", zegt de procureur. Daarom vraagt hij nu een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete. Het vonnis volgt op 5 februari. (TJW)