Driekoningenzangers schenken 1.033,12 euro aan Schakel Retie

BHR

27 januari 2019

12u50 0

De verantwoordelijken van Schakel Retie hebben een cheque ontvangen voor een bedrag van 1.033,12 euro. Die werd geschonken door enkele afgevaardigden van de Retiese Cultuurraad. Het geld werd verzameld tijdens het Driekoningenzingen, begin januari. Daarbij trokken enkele vrijwilligers van de Cultuurraad op pad om te gaan zingen in de gemeente in ruil voor gulle giften. Ook de inhoud van de collectebus die aan de kerststal in het centrum van de gemeente werden verzameld werd bij dat bedrag opgeteld. Schakel Retie helpt mensen die omwille van ziekte, financiële of familiale problemen uit de boot vallen.