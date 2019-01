Driekoningenfeest blijft populair BHR

05 januari 2019

Op weinig plaatsen wordt het driekoningenfeest nog zo intens gevierd als in Retie. Zaterdag trokken er in het centrum van de gemeente een heleboel kinderen van deur tot deur, vaak verkleed als de drie koningen, compleet met een staf met ster erop, een mantel en een kroon. Nadat ze het driekoningenlied zongen, wachtte hen een beloning: een zakcentje of wat snoep. 's Avonds was het de beurt aan de volwassenen. Zij maakten zich onherkenbaar om bij buren en vrienden op bezoek te gaan. Eenmaal ontmaskerd, werd hen dan traditioneel een jenever of een ander drankje uitgeschonken. Ook in de cafés in het centrum doken er zaterdagavond heel wat driekoningen op. Zondag is het de beurt aan deelgemeente Schoonbroek, dan wordt er daar driekoningen gezongen.

Driekoningen is één van de bedelzangtradities die in Retie nog uitgebreid worden gevierd. Vaak wordt de traditie van ouders op kinderen doorgegeven. Ook op school en via campagnes van het gemeentebestuur is er de laatste jaren weer meer aandacht voor het driekoningenfeest terwijl het in veel andere Kempense gemeentes net aan populariteit moet inboeten.