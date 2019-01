Driekoningen zingen op 5 en 6 januari BHR

03 januari 2019

Komende zaterdag en zondag trekken de Retienaren uit om Driekoningen te gaan zingen. In het centrum van de gemeente gebeurt dat al op 5 januari, een dag later trekken ook de Schoonbroekenaren verkleed de straten rond. Overdag zingen de kinderen van deur tot deur, ‘s avonds maken de volwassenen zich onherkenbaar in de hoop om bij vrienden en kennissen een drankje te kunnen versieren, waarna hun tocht verdergezet wordt in de centrumcafés. Ook de cultuurraad trekt naar goede gewoonte op pad om geld in te zamelen voor het goede doel. Wie op zaterdag tussen 14 uur en 17 uur langsgaat op de Markt, kan zich aan de kerststal laten fotograferen in zijn outfit, er staat daar ook een traktatie op je te wachten.