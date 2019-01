Drie personen gewond bij botsing JVN

10 januari 2019

Op het kruispunt van de Molsebaan met de Nieuwstraat in Retie zijn woensdagavond rond 17.45 uur twee wagens op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten drie personen gewond. In één voertuig ging het om een bejaard koppel uit Nederland. In de andere wagen liep de 31-jarige V.A. uit Rijkevorsel lichte verwondingen op. De drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis in Mol gebracht.