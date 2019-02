Drie dure fietsen gestolen JVN

20 februari 2019

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag langs de Geelsebaan in Retie het slot van een garage uitgeboord. De bewoners ontdekten woensdagochtend dat de daders mountainbikes en racefietsen uit de garage hadden gestolen, drie fietsen in totaal.