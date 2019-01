Dorpsfiguur Maurice Daems overleden BHR

08 januari 2019

In Retie is dorpsfiguur Maurice Daems overleden. Daems was een graaggeziene stamgast in heel wat cafés in het centrum van de gemeente en stond bekend als een sociale man die al eens graag een pintje dronk en een liedje zong. Bij de meeste evenementen, zeker in zijn jongere jaren, was hij van de partij. Daems stond ook bekend als grote voetbalfan van de lokale voetbalclubs, onder meer van Schijf Sport. Zijn naam zal wellicht ook altijd gelinkt blijven aan de trottinettenkoers die een tijd lang elk jaar met Retie Kermis doorging en die deelnemers met hun step onder andere via een plaatselijk parcours doorheen café Foli-a bracht. Een evenement dat hij enkele jaren zelf met de nodige humor presenteerde, ook daar zong hij tussendoor wat liedjes. Een tijd lang droeg het evenement zelfs zijn naam: De Grote Prijs Maurice Daems. Daems woonde heel wat jaren zelfstandig in een serviceflat verbonden aan Woonzorgcentrum Annadal, de laatste tijd verbleef hij in het woonzorgcentrum zelf. Maurice Daems werd 83 jaar oud. De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 14 januari om 10 uur in de centrumkerk van Retie.