DJ Django in de spotlights 03 april 2018

02u37 1 Retie Het paasweekend stond in Retie in het teken van het dubbel jubileum van Paul Mermans, beter bekend als DJ Django. De bekende Retiese dj werd in de spotlights gezet omdat hij vorige week zijn 70ste verjaardag vierde en tegelijk 50 jaar actief is als dj.

In Retie was dit jaar niet de paashaas, maar wel DJ Django de ster van het verlengde paasweekend. Zowel vrijdag- als zaterdagavond werd het dubbel jubileum (50 jaar dj en 70ste verjaardag) van de dj gevierd in een bomvol Gemeenschapscentrum Den Dries in Retie. Zaterdag was zelfs volledig uitverkocht. Voor velen een uitgelezen kans om langs te komen voor een nostalgisch feestje met de dj die hun Kempense uitgaansjaren mee kleurde. Onder meer Jettie Palettie, Juul Kabas en bevriende dj's zoals Scoop, LDD, Franky, discobar STU en Partyshakers, kwamen hem assisteren. Het feestvarken miste alvast zijn intrede niet. Met veel oog voor show sprong Django vrijdag uit een grote taart op het podium, zaterdag verraste hij het publiek door via een soort van mobiele trap de zaal binnen te komen, compleet met een salvo vuurwerkfonteintjes. DJ Django was zijn enthousiaste zelve en liet zich helemaal gaan met opvallende uitspraken en dansjes op het podium. Daarbij waagde hij zich bijvoorbeeld al dansend mee in de kooitjes waarin twee danseressen mee voor extra sfeer zorgden. Het feestweekend betekent voor de bekende dj zeker nog geen afscheid, Django blijft ook in de toekomst de Kempense fuiven en feesten bevoorraden van muziek en krasse uitspraken.





(BHR)