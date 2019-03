Dieven stelen vijf fietsen uit garage JVN

12 maart 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Bosstraat in Retie. De bewoners ontdekten maandag dat de garage was open gebroken. De daders gingen er aan de haal met vijf fietsen. De Kempense politiezones merken sinds kort een stijging van het aantal inbraken waarbij fietsen geviseerd worden. De politie heeft er extra aandacht voor en hoopt snel daders te kunnen klissen.