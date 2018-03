Dieven proberen met list in te breken 07 maart 2018

Een duo heeft maandagmiddag tussen 12 uur en 13 uur op twee plaatsen in Retie geprobeerd een woning binnen te dringen. Zowel in de Kloosterstraat als aan de Turnhoutsebaan belden ze aan bij een woning. Terwijl één verdachte de bewoners aan de praat hield, probeerde de kompaan de woning binnen te gaan. In beide gevallen moesten de daders vluchten zonder dat ze de woning effectief hadden kunnen betreden. De politie is een onderzoek gestart. (JVN)