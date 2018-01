Dieven kraken snackautomaat: getuigen gezocht 02u41 0 Repro Peter Vanderveken De dieven werden gefilmd tijdens hun diefstal. Retie Lin Goris, uitbaatster van broodjeszaak Lingo aan de Provinciebaan, is op zoek naar getuigen van een diefstal in de snackautomaat van haar zaak. Twee dieven gingen met enkele honderden euro's aan de haal, maar vooral de - vermoedelijk - onherstelbare snackautomaat ligt zwaar op de maag bij Lin. De kosten van een nieuwe automaat lopen immers al snel op tot duizenden euro's.

De diefstal vond dinsdagochtend omstreeks 6 uur plaats. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen een halfuur in de weer zijn om de snackautomaat te kraken. Uiteindelijk gaan ze met enkele honderden euro's aan de haal. De snacks, zoals donuts en gebakjes, laten ze liggen.





"Ze hebben de automaat met allerlei materiaal open gewrongen", aldus Lin Goris.





Vanderveken Lin Goris bij de automaten.

Enorme schade

"De automaat is daarom wellicht niet meer te herstellen. Ik heb besloten voorlopig geen nieuwe automaat meer te plaatsen, want zoiets kost duizenden euro's. De winst die je uit zo'n automaat haalt weegt niet op tegen de kosten wanneer je automaat enkele keren wordt gekraakt."





Onbekende man

Lin hoopt nu getuigen te vinden die iets gezien hebben. "Tijdens de diefstal kwam een man een brood halen bij de automaat ernaast. De dieven hadden zich toen snel verstopt en doken weer op toen de man vertrok. Ik hoop die man te vinden, want misschien weet hij wel meer. Ik denk wel dat hij moet gezien hebben dat de andere automaat beschadigd was." (WDH)





Getuigen van de diefstal mogen Lin contacteren via info@lingoretie.be of mogen zich melden bij de lokale politie.