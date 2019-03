Dertiger richt ravage aan na cocaïnegebruik: “Dacht dat ik werd achterna gezeten door een slang” Jef Van Nooten

22 maart 2019

13u13 0 Retie Een 31-jarige man uit Retie is op 5 juni 2018 volledig door het lint gegaan. De man stapte een willekeurig huis binnen en richtte er een ravage aan met een mes. De politie moest nadien een waarschuwingsschot lossen en peperspray gebruiken om hem te overmeesteren. “Door cocaïnegebruik hallucineerde hij dat hij achtervolgd werd door een slang”, zegt advocaat Rik Wilmots.

G.T., een dertiger uit Retie, had op 5 juni vorig jaar 6 gram cocäine gesnoven op enkele uren tijd. Door de drugs is hij volledig buiten zijn zinnen geraakt. In de straat Wenen in Retie stapte hij een willekeurig huis binnen. Drie kinderen van 10, 13 en 17 jaar waren op dat moment alleen thuis. “T. kwam plots het huis binnen gestormd en heeft er een ware ravage aangericht. Hij zwaaide voortdurend in het rond met een mes”, vertelt de advocate van de bewoners. “De kinderen waren volledig in shock door de feiten. Ze voelen zich sindsdien niet meer veilig in hun eigen huis.”

Het oudste kind verwittigde de politie, maar bij aankomst was G.T. al weer vertrokken. Buiten op straat vernielde hij een auto om daarna een eindje een woning in aanbouw te betreden. Ook daar bleef hij zwaaien met een mes waarmee hij ook zichzelf verwondde. “Hij bedreigde de agenten met het mes en kwam steeds dichter bij hen. Ze riepen meermaals dat hij het wapen moest laten vallen, maar hij luisterde niet,” zegt de advocaat van vijf agenten van politie Kempen Noord-Oost. Zij stelden zich burgerlijke partij. De agenten losten een waarschuwingsschot. G.T. ging op de knieën, maar weiger het mes weg te gooien. Pas nadat de politie twee keer met peperspray had gespoten, legde hij het wapen neer. “Maar ook nadien bleef hij zich weerspannig gedragen. Hij beet zelfs in de schoen van een agent.”

De drie kinderen vragen ieder een schadevergoeding van 1.500 euro, de agenten ieder 550 euro. Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden, met als voorwaarde dat hij zijn drugsverslaving aanpakt. Iets waar G.T. volgens zijn advocaat al op eigen initiatief mee begonnen is. “Hij is die dag beginnen hallucineren door cocaïnegebruik. Hij dacht dat hij werd achternagezeten door een slang en deed er alles aan om die slang van bij hem weg te slaan. Hij heeft de kinderen op geen enkel moment rechtstreeks bedreigd.”

Vonnis op 26 april.