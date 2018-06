De Spoel op eerste muzikale picknick 29 juni 2018

02u39 1

In de maand juli kan je in Retie naar goede gewoonte elke zondag langskomen voor een muzikale picknick. Daarbij kan je gezellig komen picknicken terwijl een band voor de livemuziek zorgt. De reeks wordt dit jaar geopend op zaterdag 1 juli in de pastorietuin van Schoonbroek. Dan speelt De Spoel ten dans. Je kan langskomen vanaf 11 uur, het optreden start om 12 uur. Als het regent, verhuist de muzikale picknick naar de refter van de Gemeentelijk Basisschool Retie, afdeling Schoonbroek. De toegang is gratis. Je mag je eigen eten meebrengen of een picknickpakket bestellen via het e-mailadres onthaal@retie.be. Volwassenen betalen daarvoor 12,5 euro, kinderen 7,5 euro. Bestellen kan nog tot en met vrijdag 29 juni tot 11.30 uur. Drank is niet inbegrepen. (BHR)