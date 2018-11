Buurtbewoners knappen speelpleintje op BHR

13 november 2018

De bewoners van Middenakkers, Hoogakkers en Slimakkers in Schoonbroek hebben het speelpleintje dat gelegen is tussen Middenakkers en Hoogakkers een stevige opknapbeurt gegeven. In de buurt wonen heel wat jonge gezinnen, dus er is meestal heel wat beweging op het speelpleintje. Op het plein wordt veel gewerkt met natuurlijke elementen, maar die moeten natuurlijk goed onderhouden blijven. Zo kwam ook de gemeentelijke groendienst mee langs om enkele dode bomen te vellen. De buurtbewoners zorgden er vervolgens voor dat al het hout netjes werd opgeruimd. Uiteraard was er ‘s middags tijd en ruimte voor hapje en een drankje.