Bromfietser belandt in gracht JVN

18 februari 2019

11u03 0

Een 16-jarige jongen, M.E. uit Retie, is zondagochtend rond 0.15 uur met zijn bromfiets in de gracht naast de Europalaan in Retie beland. De aanleiding voor het ongeval is niet gekend. De bromfietser werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.