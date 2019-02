Brand na kortsluiting aan droogkast JVN

18 februari 2019

11u04 0

De brandweer moest zondagavond rond 18 uur uitrukken naar een woning aan Kinschot in Retie. In de woning was brand ontstaan door een kortsluiting aan de droogkast. De brandweer had de brand snel onder controle. De bewoners bleven ongedeerd en mochten na de bluswerken naar hun woning terugkeren.