Brand in oude dokterswoning mogelijk aangestoken 22 maart 2018

02u52 0 Retie Een voormalige dokterspraktijk op de Grote Markt in Retie is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaar beschadigd geraakt bij een brand. De politie sluit niet uit dat er kwaad opzet in het spel was.

De brand aan de achterkant van een gebouw op de Grote Markt in Retie werd dinsdagnacht rond 1.25 uur opgemerkt. "De vlammen situeerden zich aan de achterdeur van het gebouw. Maar het vuur is verder naar binnen geslagen en heeft ernstige schade aangericht in de trappenhal", vertelt een woordvoerder van de politiezone Kempen Noord-Oost.





De brand woedde in een pand dat vroeger dienst deed als dokterspraktijk.





Verbouwingen

Sinds enkele weken worden er verbouwingswerken uitgevoerd. Op het moment van de brand was niemand aanwezig. De precieze oorzaak van de brand was gisteren nog niet gekend, maar opzettelijke brandstichting wordt niet uitgesloten. Het parket startte een onderzoek en stuurde branddeskundigen ter plaatse.





De mogelijkheid dat de brand mogelijk onopzettelijk werd veroorzaakt door krakers van het pand wordt door de politie zo goed als uitgesloten. "Omdat er gewerkt werd in het gebouw en er geen sporen van krakers zijn aangetroffen", aldus nog de politiewoordvoerder.





Enkele uren nadat de brand was geblust, werd de brandweer woensdagochtend rond 6 uur opnieuw opgeroepen voor hetzelfde gebouw. In de houten vloer bleek nog wat vuur te smeulen. (JVN)