Bewoners betrappen dieven in huis Jef Van Nooten

19 december 2018

Bewoners van een huis in de Nederstraat in Retie hebben dinsdagavond rond 20 uur op heterdaad inbrekers betrapt. Toen de bewoners thuis kwamen, hoorden ze stemmen in huis. De verdachten zijn meteen de woning uit gevlucht toen ze beseften dat ze betrapt waren. Ze hadden op dat moment al wel geld en juwelen buit gemaakt. De politie startte nog een zoekactie in de buurt, maar de inbrekers konden niet meer worden aangetroffen.