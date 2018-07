BeAtum sluit zomerse picknickreeks af 26 juli 2018

De band BeAtum is de laatste muzikale gast van de zomerse picknicks in Retie, in de tuin van de oude pastorie in de Passtraat. Op zondag 29 juli beginnen ze te spelen om 12 uur, je kan je plekje al komen zoeken vanaf 11 uur. Vergeet daarbij je eigen picknickdekentje niet mee te brengen. Ook eigen eten consumeren mag, je kan ook via het e-mailadres onthaal@retie.be een picknickpakket bestellen. Volwassenen betalen 12,50 euro, kinderen 7,50 euro. Bestellen kan nog tot en met vrijdagmiddag, tot 11.30 uur. Drank is niet inbegrepen. De toegang tot de zomerse picknick is volledig gratis. (BHR)